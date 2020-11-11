Директора медучреждения подозревают в нанесении более 3 млн грн убытков при закупке меоборудования

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Директора одного из медицинских учреждений Черкасс подозревают в нанесении более 3 млн грн ущерба бюджету города при закупке медицинского оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в нанесении миллионных убытков бюджету города", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по версии досудебного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 миллионов гривен для закупки дорогостоящего диагностического оборудования

"В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что за совершенную служебную халатность, которая привела к большим государственных убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, поставщику оборудование для борьбы с COVID-19 сообщили о подозрении в присвоении более 10 млн грн.