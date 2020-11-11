Дело на 600 тыс. долл: завтра суд рассмотрит иск THEO Worldwide к ПриватБанку

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Завтра, 12 ноября, Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску THEO Worldwide к ПриватБанку. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает УНН.

"Рассмотрение было приостановлено в 2019 году к результатам по делу bail-in семьи Суркисов", - напомнили в "Приватбанке".

Исковые требования THEO Worldwide составляют 600 тыс. долл., информируют в ПриватБанке.

Кроме того, завтра у здания Верховного Суда Украины состоится брифинг. Начало мероприятия - в 13 часов 45 минут.

Во время брифинга журналисты смогут узнать информацию о том, почему только один из иностранных владельцев облигаций ПриватБанка решил обратится к украинской Фемиде, а не в Лондон.

Также, в ПриватБанке расскажут, какова настоящая "цена вопроса" и какое влияние этого дела на украинские и международные суды ПриватБанка с бывшими владельцами.

Как писал УНН, схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными.