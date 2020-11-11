Голубовская рассказала, как общаться с "атеистами" коронавирусной болезни

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Обращаться к "атеистам" коронавирусной болезни совершенно бесполезно. Они могут изменить свое мышление, только когда увидят реанимацию, где больные лежат на раскладушках, и как умирают их близкие. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram канал Коронавирус_инфо.

На вопрос, как общаться с "атеистами" коронавирусной болезни, Голубовская ответила: "К ним обращаться совершенно бесполезно. Это люди, которые из-за своих амбиций упорно не хотят признать проблему, либо назло масонским заговорам имеют такое поведение. Все ковидоскептики заканчиваются на пороге переполненных реанимаций. Если бы они увидели реанимацию, где больные лежат на раскладушках, или бы они увидели, как умирают их близкие, долго и мучительно, то они бы поменяли свою точку зрения. Но пока они с этим не столкнулись, к ним обращаться бесполезно. Не нужно тратить время".

По ее словам, нужно заниматься просветительской работой, образовательными мероприятиями, общением СМИ.

"Нравится или не нравится, нужно принимать те правила игры в экстремальной стуации. К каким идет весь мир. Ничто не изменилось со средних веков в противодействии таким заболеванием, как эта новая коронавирусная инфекция. Только минимизация контактов и только разобщения", - сказала Голубовская.

Напомним, в Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях, больше всего - в Полтавской, Ровенской и Одесской областях.