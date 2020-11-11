Тяжелый период пандемии COVID-19 продлится в Украине до апреля - Степанов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украину ждет трудный период пандемии COVID-19, который продлится ориентировочно до апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко", передает корреспондент УНН.

"Мы будем достаточно трудно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. Речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко, нет, мы будем его проходить трудно. Главное сейчас с какими, как бы это не звучало, человеческими потерями мы его пройдем", - сказал Степанов.

По его словам, задача Минздрава, чтобы количество человеческих потерь, жертв COVID-19, было минимальным.

"Кроме чисто лечебного процесса, есть еще эпидемиологический, каким образом остановить рост, речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить", - добавил он.

Напомним, в больницах по Украине на сегодняшнее утро находится 28 564 человека, которые болеют коронавирусом или имеют все признаки болезни.