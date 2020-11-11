Дела Майдана: будут судить действующего чиновника Нацполиции Киева

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении действующего сотрудника - заместителя начальника отдела полиции - начальника следственного отделения одного из управлений полиции ГУ Нацполиции в Киеве. Ему инкриминируется незаконное задержание протестующего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении действующего сотрудника - заместителя начальника отдела полиции - начальника следственного отделения одного из управлений полиции ГУ Нацполиции в Киеве, который в момент совершения преступления работал следователем райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве. Правоохранителю инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц в январе 2014 года незаконного препятствования проведению собрания, служебного подлога, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, заведомо незаконного задержания, и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 28, ст . 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 УК Украины)", - сообщили в ОГП.

Так, по данным следствия, экс-следователь с целью "препятствования проведению собраний и митингов, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления 21 января 2014 года задержал на ул. Грушевского в г. Киеве протестующего, составил и подписал сообщение ему о подозрении в совершении якобы массовых беспорядков".

Кроме того, отмечают в прокуратуре, правоохранитель вроде подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее в "делах Майдана" суд дал разрешение на специальное судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста.