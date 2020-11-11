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Резников заболел коронавирусом: запахи чувствует, температура чуть выше нормы

Резников заболел коронавирусом: запахи чувствует, температура чуть выше нормы

Алексей Резников

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вице-премьер-министр и министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста. Он также добавил, что запахи чувствует, а температура чуть выше нормы. Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка”, — написал Резников.

Он добавил, что чувствует себя нормально.

“Запахи, вкусы — все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют.

Голос — конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит. Ну что же, как говорится — nevceremos! Ой, точнее — venceremos!” - написал Резников.

Он также пожелал всем здоровья и “36,6 в каждый дом”.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщал УНН, на коронавирус также заболели Зеленский и Ермак.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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