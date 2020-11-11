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Зеленский подписал указ по защите прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Зеленский подписал указ по защите прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Документ имеет цель обеспечения гарантий защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повышения эффективности их розыска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно указу, Кабинет Министров с привлечением представителей общественности, правозащитников и членов семей воинов, погибших или пропавших без вести, должен разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и их семей.

Среди прочего, план должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирования Единого реестра таких лиц.

Кроме того, правительство должно обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа.

В частности, Министерство иностранных дел Украины должно организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины".

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Президент, пропавшие без вести, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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