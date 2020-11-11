Зеленский подписал указ по защите прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Документ имеет цель обеспечения гарантий защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повышения эффективности их розыска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно указу, Кабинет Министров с привлечением представителей общественности, правозащитников и членов семей воинов, погибших или пропавших без вести, должен разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и их семей.

Среди прочего, план должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирования Единого реестра таких лиц.

Кроме того, правительство должно обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа.

В частности, Министерство иностранных дел Украины должно организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины".