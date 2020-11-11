В Украине увеличилось цена на электроэнергию: названа причина

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель профильного комитета ВР Андрей Герус сообщил, что в Украине увеличилась цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), передает УНН со ссылкой на FB страницу политика.

"На завтра в ОЭС Украины цена составляет 1,69 грн, это рекорд за год и это на 30% -35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев", - отметил Герус.

Такая ситуация является следствием срыва ремонта энергоблоков АЭС - "Энергоатом" не успел подготовить их к зиме.

По данным Минэнерго, "Энергоатому" было предложено увеличить свою мощность и производство электроэнергии в осенне-зимний период на целых 4 млрд кВтч электроэнергии. Однако в "Энергоатоме" констатировали свою несостоятельность вовремя запустить энергоблоки и допустили, что это станет возможно только летом. Но тогда подключатся солнечные электростанции, и такой потребности как сегодня в атомной электроэнергии уже не будет.

Покрывать дефицит атомной электроэнергии вынуждены тепловыми генерациями, сообщили в Минэнерго.

"Министерство ожидало максимальную интенсификацию ремонтной кампании на энергоблоках АЭС с целью увеличения количества энергоблоков, которые могут функционировать зимой. Неспособность компании "Энергоатом" нести увеличенную нагрузку атомными блоками в течение зимнего периода вследствие неоптимальной ремонтной кампании потребует максимального использования тепловой генерации", - отметили в Минэнерго.

Неспособность увеличить мощность подтверждают и в "Энергоатоме". По состоянию на 11 ноября все АЭС работают на максимуме.

"Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8100 МВт, текущая мощность составляет 8100 МВт", - сообщили в "Энергоатоме".

Потери "Энергоатома" из-за неэффективной подготовки к зиме могут достигать 2 млрд грн. В общем убытки государственной компании только за 9 месяцев текущего года составили уже 5,3 млрд грн. Между тем руководство государственного “Энергоатома” получит зарплату, которая составляет около 10 тыс. долларов в месяц.