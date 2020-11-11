Больных COVID-19 отныне будут лечить "антиковидной" плазмой из крови переболевших - новые протоколы Минздрава

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины внесли в протокол лечения COVID-19 использование реконвалесцентной плазмы из крови переболевших коронавирусом. Речь идет о так называемой "антиковидной" плазме, которая содержит высокие титры антител класса IgG против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приказ Минздрава Украины от 11.11.2020 № 2583 "О внесении изменений в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)"".

Согласно новому протоколу Минздрава оптимальным является введение плазмы в начале заболевания (до появления антител у больного).

Наиболее эффективно - в первые 72 часа от появления первых клинических симптомов. Реконвалесцентная плазма может быть также использована для раннего специфического лечения COVID-19 только для пациентов с лабораторно подтвержден SARS-CoV-2, тяжелое или критическое течение заболевания, а также имеют возможные факторы прогрессирования до тяжелого или критического состояния.

Отметим, что в украинских службах крови пока не знают, что и как должны делать с реконвалесцентной плазмой.

Также неизвестно, каким образом Минздрав планирует наладить процесс сбора "антиковидной" плазмы и организовать отбор потенциальных доноров. Сейчас в Министерстве здравоохранения УНН не предоставили ответов на эти вопросы.

Напомним, проверить, имеет ли человек антитела класса IgG к коронавирусу и может ли стать потенциальным донором плазмы для лечения тяжелобольных, можно только с помощью ИФА-теста.