В День ветеранов США Зеленский вспомнил американских героев родом из Украины

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американский народ с национальным праздником - Днем ветеранов, и вспомнил о знаменитых американских ветеранов украинского происхождения, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы украинского государства.

"Сегодняшний день знаменует собой день дани памяти и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника - США. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Большие американские герои, такие как сержант Стренк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы", - написал Президент.

По его словам, не менее значимые и американцы украинского происхождения, удостоенные высшей награды Вооруженных сил США за доблесть - Почетной медали.

"Эти легендарные украинские американские военные: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Ореско служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения - это Роман Купчинский, человек, который тихо вошел в историю. Хочу поздравить Американскую организацию ветеранов, украинских американских ветеранов. Сегодня, в День ветеранов Америки, украинские американские ветераны трепетно ​​хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее избранный президент США Джозеф Байден обсудил готовность помогать Украине во время телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.