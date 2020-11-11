Степанов: Минздрав не является распорядителем "коронавирусного фонда"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство здравоохранения не является распорядителем "коронавирусного фонда". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения не является распорядителем коронавирусного фонда. Фондом оперативно распоряжается Министерство финансов, решение принимается Кабинетом министров", - сказал Степанов.

По его словам, сразу, когда принимались решения, Минздраву давали все потребности, которые были необходимы.

"Мы брали средства на эту потребность и тратили эти средства в том числе и на оборудование лабораторий... Трудно не заметить, что из 200 тестов за сутки мы перешли к 50 тысячам за сутки. Исходя из нашего графика из двух составляющих - поставка оборудования с одной стороны, с другой - обучение персонала, мы знаем, что выйдем минимум на 75 тысяч ПЦР-тестов за сутки до конца года", - рассказал Степанов.

Кроме того, Степанов добавил, что средства, которые были распределены на дорожное строительство, правительство направило на нужды Минздрава.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал выделение средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.