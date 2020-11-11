Степанов заявил, что Украина может получить вакцину в конце первого квартала 2021 года

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может получить вакцину от COVID-19 в конце первого квартала 2021 года. Об этом он заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"(В мире - ред.) нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал Степанов.

Также он напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, по которой должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована.

"Регистрация, на мое ощущение, должна состояться до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки этих вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - рассказал Степанов.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19. Она показала более чем 90% эффективности в предотвращении инфекции.