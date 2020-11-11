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Заседание ТКГ: Кравчук призвал к Новому году вернуть домой всех взаимно удерживаемых лиц

Заседание ТКГ: Кравчук призвал к Новому году вернуть домой всех взаимно удерживаемых лиц

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 ноября из-за демарша российских представителей Украины во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ не смогла добиться обсуждения двух важных вопросов - обмена взаимно удерживаемых лиц и поиска без вести пропавших лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, Леонид Кравчук
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