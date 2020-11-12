На Буковине за сутки от COVID-19 выздоровело вдвое меньше людей, чем заболело

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Черновицкой области за сегодня зафиксировали 398 новых случаев инфицирования COVID-19, когда 184 человека выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 26 699 случаев болезни. За последние сутки 184 человека выздоровели, 11 827 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 527 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1410 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8947 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.