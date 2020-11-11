COVID-19 влияет на нервную систему человека - Степанов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Коронавирусная инфекция влияет на нервную систему человека. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Есть соответствующее влияние (коронавирусной инфекции - ред.) на нервную систему", - сказал Степанов.

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Напомним, кандидат психологических наук, медицинский психолог рассказал, что суицидальное поведение при COVID-19 определяется психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19 и "постковидним" синдромом, а также может быть обусловлено другими причинами.