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Украина в ТКГ призывает создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Украина в ТКГ призывает создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook, передает УНН.

В сообщении отмечается, что украинская делегация предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. И представители ОБСЕ поддержали это предложение.

"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - говорится в сообщении.

В украинской делегации по итогам заседания отмечают, что "можно отметить определенное продвижение во всех четырех направлениях".

"Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Украинская делегация также заявила, что "мы выполняли и будем выполнять решения, принятые в нормандском формате, и Минские договоренности. Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха".

"Выполняем и призываем делать то же российскую сторону", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 11 ноября во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

Источник: УНН
Теги: Украина, контактная группа, КПВВ
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