Главу Службы нацбезопасности Армении госпитализировали с сердечным приступом

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян был госпитализирован с сердечным приступом. Об этом со ссылкой на издание pastinfo.am, сообщает УНН.

Главу СНБ доставили в одну из клиник Еревана. Состояние Абазяна пока не уточняется. Известно, что его самочувствие ухудшилось 11 ноября.

Отмечается, что пресс-центр СНБ пока не подтвердил госпитализацию руководителя. Однако информацию обещали уточнить.

Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

Стоит отметить, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

После подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны.

Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.