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Полиция Варшавы применила оружие во время столкновений с националистами

Полиция Варшавы применила оружие во время столкновений с националистами

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Польские националисты и правые радикалы, несмотря на запрет столичных властей, устроили многотысячный марш через центр Варшавы, традиционно приуроченный ко Дню независимости Польши. В ходе шествия не обошлось и без столкновений с полицией, при которых были ранены несколько правоохранителей, сообщает УНН со ссылкой на Twitter полиции Варшавы.

На кадрах, показанных местными правоохранителями, видно, что демонстранты бросали в полицейских камни и петарды, те отвечали гранатами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Проведение марша было запрещено городскими властями из-за действующих в Польше карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, в общественных местах могут собираться вместе не более пяти человек из разных домохозяйств.

После запрета на проведение марша его организаторы получили разрешение на авто- и мотопробег через центр города. Но участники акции оставляли машины на второстепенных улицах и дальше шли пешком.

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Правоохранители отметили, что действия полицейских “полностью оправданы”, а применяемые средства “адекватные сложившейся ситуации”. На другом видео показана схватка силовиков с гражданами. На улицах разрываются пиротехнические средства.

В этом году девиз марша был таков: “Наша цивилизация, наши правила”. Участники несли плакат с изображением рыцаря, который разбивает красную и радужную звезду, символизирующие социализм и коммунизм, а также ЛГБТ-сообщество.

Источник: УНН
Теги: Польша, полиция, столкновение, Варшава
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