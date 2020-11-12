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Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Актер Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Хью Грант

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Британский актер Хью Грант в программе The Late Show сообщил, что перенес коронавирус и сравнил заболевание с американским продюсером Харви Вайнштейном, сообщает УНН.

Грант рассказал, что начал переживать по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал запаха.

“Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн”, — шутливо сообщил актер.

Грант сдал тест на коронавирус после болезни, он показал наличие антител к инфекции.

Напомним, Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, перенес коронавирус в апреле в тюрьме, где отбывает наказание.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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