Олимпийский чемпион по боксу заразился коронавируса

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бой между ведущими легковесами Райаном Гарсией (20-0, 17 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) за звание временного чемпиона мира по версии WBC перенесен из-за проблем со здоровьем одного из бойцов, передает УНН со ссылкой на Twitter промоутера Эдди Хирна.

Причина переноса даты поединка - заражение Кэмпбелла коронавирусная инфекцией.

"К сожалению, Люк сдал положительный тест на коронавирус. Он проходит самоизоляцию и скоро вернется к тренировкам. Однако Кэмпбелл не сможет подготовиться к бою 5 декабря. Мы будем работать над новой дате с "DAZN" и "Golden Boy". Ждите только небольшой задержки этого невероятного боя", - написал Хирный.

Примечательно, что 33-летний британец не проводил бои с августа прошлого года, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Добавим также, Кэмпбелл в 2012 году выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.