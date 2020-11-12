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Украинский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Польше

Украинский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Польше

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Уроженец Мукачева Сергей Овсиевич занял вторую позицию на гроссмейстерском турнире в Польше, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Международный гроссмейстер Овсиевич из Мукачево занял второе место на турнире в польском Люблине - "Grandmaster Tournament" 2020 (круговая система проведения, 8 участников).

Наш земляк набрал 4,5 очка. Первым стал поляк Павел Тецлаф - 5 очков.

Напомним, что сборная Украины по шахматам заняла место в тройке призеров на чемпионате мира среди студентов.

Как писал УНН Гроссмейстер Нижник торжествовал на соревнованиях в США.

Источник: УНН
Теги: шахматы
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