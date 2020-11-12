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У компании с налоговым долгом 880 тыс. гривен в учредителях - вице-премьер Уруский

У компании с налоговым долгом 880 тыс. гривен в учредителях - вице-премьер Уруский

Олег Уруский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Общество с ограниченной ответственностью “Научно-исследовательский и технический центр ”Ротор" имеет налоговый долг 880 245 гривен. Согласно открытым данным YouControl вице-премьер-министр Олег Уруский является одним из его основателей, сообщает УНН.

Сообщается также, что основной вид деятельности ООО "НИТЦ "Ротор" - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства. Компания была создана в 1993 году и по состоянию на 9 ноября 2020 года находится в состоянии прекращения с налоговым долгом в размере 880 тыс. гривен.

Отметим, что вице-премьер-министр Олег Уруский в июле этого года возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Напомним, ранее в экспертной организации StateWatch сообщили, что вице-премьер-министр Олег Уруский возглавлял компанию "Прогрестех-Украина", центральный офис которой находится в Москве.

Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, долги
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