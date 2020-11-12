На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 197 человек

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,5 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 197 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и 94 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1415 ПЦР-исследований и 1165 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 197 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 7 детей и 26 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “173 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 24 человека”.

При этом, за сутки умерло два человека, имевших пневмонию и COVID-19 и одна женщина, что имела онкологическое заболевание и пневмонию.

“Также есть 94 новых выздоровления”, — сообщил Гусев

“Поэтому сейчас в области 6272 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 2469 человек побороли недуг;

— 3667 человек инфицированы COVID-19;

— 136 человек умерли”, — сообщил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8947 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.