Пандемия: в Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Турции ввели запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта. Такое решение выдало Министерство внутренних дел страны, сообщает УНН.

"Согласно ранее изданному циркуляру во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но при курении в таких местах некоторые люди снимают маски, опускают их вниз, не используя их правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта", - говорится в документе.

Подчеркивается важность непрерывного использования масок для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по заявлениям местных властей пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции составило более 2600, это наибольший показатель с апреля. Общее число зараженных превысило 400 тысяч.