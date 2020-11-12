МИД Литвы направил ноту Минску из-за инцидента на АЭС

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Литвы передало Минску ноту с требованием предоставить официальную информацию об инциденте, который произошел на белорусской атомной станции (БелАЕС). Об этом в среду, 11 ноября, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

В документе отмечается, что “для Литвы и всего международного сообщества важно руководствоваться официальной и подкрепленной фактами информации о ситуации на Белорусской атомной электростанции”. Поэтому от МИД Беларуси ждут оперативного ответа “произошедшего инцидента, его причин и влияния на процесс запуска”.

В ноте также отмечается важность обеспечения культуры безопасности на БелАЕС и повторяется призыва к Беларуси прекратить запуск станции до тех пор, пока не будут полностью выполнены высокие стандарты ядерной безопасности, экологические требования и рекомендации процесса стресс-тестирования.

БелАЕС была торжественно запущена в эксплуатацию 7 ноября. На церемонии присутствовал Александром Лукашенко, который заявил, что Беларусь стала “ядерной державой”. 9 ноября Минэнерго Беларуси сообщило о замене электротехнического измерительного оборудования на первом энергоблоке БелАЕС, необходимость которой была обнаружена “в ходе проведенных испытаний в соответствии с программой этапа “Энергетический пуск”. Ведомство подчеркнуло, что “все технологические системы функционируют в штатном режиме”, испытания проводятся в соответствии с этапной программой. При этом Минэнерго опровергло появившиеся в СМИ о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЕС.

10 ноября стало известно, что выработка электроэнергии на БелАЕС на данный момент нет . Назвать предполагаемых сроках восстановления работы он не смог.

Литва неоднократно выражала опасения по поводу строительства атомной станции, расположенной всего в 50 км от Вильнюса.