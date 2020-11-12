Марадона после операции покинул больницу

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После операции бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона покинул больницу. Как сообщает телеканал Todo Noticias, ранее у Марадоны обнаружили гематому, передает УНН.

Как пишет издание, Марадону на скорой везут в специально подготовленный для него дом в пригороде Буэнос-Айреса. За состоянием бывшего игрока сборной Аргентины будут круглосуточно следить сиделки.

Напомним, 2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Госпитализация срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, во время которого было обнаружено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где его успешно прооперировали.