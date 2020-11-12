Ученые выяснили причину возникновения гигантских дыр в ледниках Антарктиды

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Гигантские отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, сообщает УНН.

Ученые выяснили, что теплые атмосферные реки становятся причиной образования огромных отверстий в морском льду Южного океана. Эти полыньи меняют циркуляцию и экологию океана.

Ученые из Австралии, ОАЭ и США показали, что теплые потоки влажного воздуха, известные, как атмосферные реки, играют ключевую роль в формировании климата Антарктики, и становятся причиной образования огромных дыр в морском льду моря Уэдделла в Южном океане у берегов Антарктиды. Зимой отверстия во льду этой части океана образуются очень редко, впервые большая полынья была обнаружена там в 1973 году, а в конце зимы 2017 на этом месте снова появилась полынья. Теперь ученые выяснили, что причиной ее возникновения стали атмосферные реки, которые принесли теплый влажный воздух с побережья Южной Америки, нагрев поверхность морского льда. Предыдущие исследования показали, что атмосферные реки влияют также на таяние льда на суше и шельфовых ледников Антарктики.

Таяние льда Антарктиды, заметно ускорившееся в XXI веке, способствует повышению уровня Мирового океана, что приводит к наводнениям и прибрежным штормам.

Исследователи отмечают, что при наблюдаемых изменениях климата, в будущем атмосферные реки станут более частыми и масштабными. Передвижение огромных масс водяного пара к берегам Антарктиды вызовет, помимо дополнительного прогрева, увеличение интенсивности осадков.

Если весь антарктический лед растает, уровень океана поднимется примерно на 60 метров.