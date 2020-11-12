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Первые космические туристы подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска

Первые космические туристы подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первая группа космических туристов, которая в 2021 году отправится на Международную космическую станцию на корабле, принадлежащем SpaceX, подписала контракты. Об этом сообщила американская компания Axiom Space, передает УНН.

"Многонациональный экипаж, в состав которого войдут трое частных астронавтов и экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, официально подписали контракт с Axiom", - сообщили представители компании в Twitter.

Астронавты полетят на корабле Crew Dragon компании Илона Маска. Полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года.

Источник: УНН
Теги: космос
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