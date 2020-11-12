Первые космические туристы подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первая группа космических туристов, которая в 2021 году отправится на Международную космическую станцию на корабле, принадлежащем SpaceX, подписала контракты. Об этом сообщила американская компания Axiom Space, передает УНН.

"Многонациональный экипаж, в состав которого войдут трое частных астронавтов и экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, официально подписали контракт с Axiom", - сообщили представители компании в Twitter.

Астронавты полетят на корабле Crew Dragon компании Илона Маска. Полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года.