Новости: Технологии
12 ноября 2020, 06:20 • Татьяна Юдина • 12060
Первые космические туристы подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первая группа космических туристов, которая в 2021 году отправится на Международную космическую станцию на корабле, принадлежащем SpaceX, подписала контракты. Об этом сообщила американская компания Axiom Space, передает УНН.
"Многонациональный экипаж, в состав которого войдут трое частных астронавтов и экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, официально подписали контракт с Axiom", - сообщили представители компании в Twitter.
Астронавты полетят на корабле Crew Dragon компании Илона Маска. Полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года.
Источник: УНН
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