В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса подтвердили в городе Киеве - 931 и Запорожской области - 799. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - написал Степанов.
Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям такова:
- город Киев - 47 563 случаи;
- Винницкая область - 13 153 случая;
- Волынская область - 17 610 случаев;
- Днепропетровская область - 19 169 случаев;
- Донецкая область - 15 478 случаев;
- Житомирская область - 20 589 случаев;
- Закарпатская область - 18 470 случаев;
- Запорожская область - 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
- Киевская область - 22 431 случай;
- Кировоградская область - 3422 случая;
- Луганская область - 4822 случая;
- Львовская область - 35 535 случаев;
- Николаевская область - 11373 случаи;
- Одесская область - 30704 случаи;
- Полтавская область - 13 767 случаев;
- Ровенская область - 23 585 случаев;
- Сумская область - 16 101 случай;
- Тернопольская область - 22 798 случаев;
- Харьковская область - 45 469 случаев;
- Херсонская область - 6272 случая;
- Хмельницкая область - 21392 случаи;
- Черкасская область - 11 323 случая;
- Черновицкая область - 26 699 случаев;
- Черниговская область - 10 804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноябре зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.