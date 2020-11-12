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В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса подтвердили в городе Киеве - 931 и Запорожской области - 799. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - написал Степанов.

Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям такова:

  • город Киев - 47 563 случаи;
  • Винницкая область - 13 153 случая;
  • Волынская область - 17 610 случаев;
  • Днепропетровская область - 19 169 случаев;
  • Донецкая область - 15 478 случаев;
  • Житомирская область - 20 589 случаев;
  • Закарпатская область - 18 470 случаев;
  • Запорожская область - 16 084 случая;
  • Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
  • Киевская область - 22 431 случай;
  • Кировоградская область - 3422 случая;
  • Луганская область - 4822 случая;
  • Львовская область - 35 535 случаев;
  • Николаевская область - 11373 случаи;
  • Одесская область - 30704 случаи;
  • Полтавская область - 13 767 случаев;
  • Ровенская область - 23 585 случаев;
  • Сумская область - 16 101 случай;
  • Тернопольская область - 22 798 случаев;
  • Харьковская область - 45 469 случаев;
  • Херсонская область - 6272 случая;
  • Хмельницкая область - 21392 случаи;
  • Черкасская область - 11 323 случая;
  • Черновицкая область - 26 699 случаев;
  • Черниговская область - 10 804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноябре зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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