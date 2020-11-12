ООС: за сутки три вражеских обстрела, есть раненый

КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 11 ноября, на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, в рядах украинских военнослужащих есть один раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы", - сообщили в штабе.

В частности, по данным пресс-центра ООС, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавили в штабе.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта, как отмечается, наблюдается тишина. "В полосах ответственности наших бригад ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - отметили в штабе.

Напомним, 10 ноября Омбудсмену жаловались на блокирование КПВВ на Донбассе боевиками.