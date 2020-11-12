Взяточничество в верхушке Кировоградской ОГА: следствие по делу завершено

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении бывшего председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня и должностного лица этой же ОГА, которых подозревают в вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА, подозреваемых в получении неправомерной выгоды. Сегодня материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за то, что они не будут препятствовать его служебной деятельности.

Их задержали после получения второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен.

Напомним, на фоне таких новостей Президент Зеленский отправил в отставку председателя Кировоградской ОГА Балоня.