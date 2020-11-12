В ООН предупредили об опасности подрыва безъядерного статуса Украины в оккупированном Крыму

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Преобразование временно оккупированного Россией Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, отвечая российской делегации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства.

"Следует напомнить, что седьмой год подряд украинский полуостров Крым и город Севастополь остаются оккупированными государством, обладающим ядерным оружием - Российской Федерацией", - сказал Витренко.

Он напомнил, что Кремль не позволяет инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получить доступ к местам хранения ядерных и радиоактивных материалов - как в Крыму, так и на востоке Украины.

"Более того, продолжающееся превращение Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность размещения ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это нужно немедленно изменить", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее допустил, что в ближайшее время в оккупированном Крыму России понадобится ядерное оружие.