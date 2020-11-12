Украина и Россия в ООН вспомнили о Будапештском меморандуме

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко при рассмотрении пункта 93 повестки дня ГА ООН "Отчет Международного агентства по атомной энергии" ответил на заявление российской делегации по поводу Будапештского меморандума, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства.

"Поскольку российская делегация предложила поднять вопрос о Будапештском меморандуме, который, как она утверждает, "полностью реализуется", позвольте мне, господин президент, коротко напомнить следующее. Еще в 1994 году государства, подписавшие меморандум, в том числе Российская Федерация, "подтвердили свое обязательство перед Украиной уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", - заявил Витренко.

Он напомнил, что стороны также "подтвердили обязательство воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины".

"Сейчас же эта Генеральная Ассамблея четко и ясно квалифицировала Россию в ряде резолюций как оккупационную силу и, соответственно, как государство-агрессора. Из-за вторжения России в Крым и на восток Украины больше 13 тысяч человек были убиты и почти 30 тысяч ранены. Не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами. Итак, ответ на вопрос, полностью ли Россия выполняет Будапештский меморандум или Устав ООН, очевиден - только в ее собственном мире вверх ногами", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, в Офисе Президента Украины считают, что государству нужен "мандат от народа" для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по поводу выполнения их обязательств.

Поэтому был вынесен вопрос о гарантиях безопасности для Украины по меморандуму на всенародный опрос на местных выборах 25 октября.

Справка УНН: Будапештский меморандум - международное соглашение в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, заключенный 5 декабря 1994 между Украиной, США, Россией и Великобританией о ликвидации ядерного статуса Украины (позднее к условиям соглашения присоединились КНР и Франция). Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.

Согласно документу стороны обязались: