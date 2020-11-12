Вениславский объяснил, почему Зеленский имеет право распустить судей КСУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Одно из постановлений Конституционного Суда Украины дает Президенту право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве. Именно такая кризисная ситуация и есть сейчас, поэтому Президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить судей КСУ. Об этом сказал представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного Суда Украины по вопросам полномочий Президента, есть очень интересне решение КСУ от 8 мая 1997 года. Номер, если не ошибаюсь, 8-з. В этом постановлении Конституционный Суд Украины сказал, что Президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека. Это совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный Суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность", - сказал Вениславский.

Он отметил, что резонансное решение Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является кризисной ситуацией, а потому Президент Зеленский имеет право распустить КСУ и эти действия абсолютно адекватны.

"Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что Президент является четким сторонником системной и нетерпимой борьбы с коррупцией", - добавил Вениславский.

Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Всего в Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты.

Также напомним, что Федор Вениславский заявил, что разрешить кризисную ситуацию с КСУ поможет отставка судей.