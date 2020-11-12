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В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
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Вениславский объяснил, почему Зеленский имеет право распустить судей КСУ

Вениславский объяснил, почему Зеленский имеет право распустить судей КСУ

Федор Вениславский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Одно из постановлений Конституционного Суда Украины дает Президенту право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве. Именно такая кризисная ситуация и есть сейчас, поэтому Президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить судей КСУ. Об этом сказал представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного Суда Украины по вопросам полномочий Президента, есть очень интересне решение КСУ от 8 мая 1997 года. Номер, если не ошибаюсь, 8-з. В этом постановлении Конституционный Суд Украины сказал, что Президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека. Это совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный Суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность", - сказал Вениславский.

Он отметил, что резонансное решение Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является кризисной ситуацией, а потому Президент Зеленский имеет право распустить КСУ и эти действия абсолютно адекватны.

"Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что Президент является четким сторонником системной и нетерпимой борьбы с коррупцией", - добавил Вениславский.

Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. 

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Всего в Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты.

Также напомним, что Федор Вениславский заявил, что разрешить кризисную ситуацию с КСУ поможет отставка судей.

Источник: УНН
Теги: КСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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