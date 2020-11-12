За сутки коронавирус обнаружили у еще 485 правоохранителей, один умер

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Среди сотрудников системы внутренних дел за прошедшие сутки обнаружили 485 новых инфицированных коронавирусом, один человек умер от осложнений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"По состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 485 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один - скончался от осложнений. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+41), Черкасской областях (+30) и в г. Киеве (+23)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 16 914 сотрудников МВД, выздоровели - 15 904, умерло - 46.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.