По механизму COVAX Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса - Ляшко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина получит максимум 8,5 млн доз коронавируса - на заседании правления COVAX 19 ноября будет известно о дате первой поставки. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы четко понимаем, что мы получим количество доз, что будет равно 20% от общей численности населения. Речь идет, если мы перечисляем от официальной статистики, о максимуме 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тыс. доз. Ближайшее заседание правления COVAX, которое состоится 19 ноября, уже будет четко понятно о ориентированных датах поставки", - заявил Ляшко.

Справка УНН: COVAX - глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, который объединяет более 180 стран и работает над несколькими перспективными вакцинами.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может получить вакцину от COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.