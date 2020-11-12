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Глава Еврокомиссии узнала о болезни Зеленского: желает скорейшего выздоровления

Глава Еврокомиссии узнала о болезни Зеленского: желает скорейшего выздоровления

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала Президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, скорейшего выздоровления. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Мои мысли с вами. Желаю вам скорейшего выздоровления", - написала политик в ответ на сообщение Зеленского о том, что у него подтвердили COVID-19.

Напомним, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Как сообщал УНН, в октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама отправилась на карантин после контакта с больным COVID-19, из-за чего пропустила саммит Украина-ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Зеленский
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