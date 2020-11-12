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Новости: Криминал и ЧП
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После решения КСУ Антикоррупционный суд закрыл еще два дела о лжи в декларациях

После решения КСУ Антикоррупционный суд закрыл еще два дела о лжи в декларациях

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После решения Конституционного суда от 27 октября, Антикоррупционный суд закрыл дела о лжи в декларациях в отношении бывшего гендиректора Государственного концерна "Укроборонпром" и главы Дружковского городского суда Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"В четверг, 12 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитников обвиняемых относительно закрытия уголовного производства по обвинению последних в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-1 УК Украины. Уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о бывшем генеральном директоре Государственного концерна "Укроборонпром" и главе Дружковского городского суда Донецкой области.

Как сообщал УНН ранее, Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению бывшего народного депутата, а ныне советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца в декларировании недостоверной информации за 2016 и 2017 годы на сумму в 3,8 млн грн, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Источник: УНН
Теги: суд, Конституционный суд, Укроборонпром, Антикоррупционный суд
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