В Харьковской области мужчина зарезал отчима жены и выбросил тело в погреб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Красноградском районе 30-летний мужчина убил отчима сожительницы, а тело спрятал в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

"О страшном событии в полицию около полуночи сообщила падчерица убитого. 45-летняя гражданка рассказала, что когда попала в дом, увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками и сожителя в нетрезвом состоянии. Мужчина признался, что убил отчима женщины и спрятал тело в погребе. Отобрав у женщины деньги, преступник пошел пить дальше", - рассказали в полиции.

Добавим, что указанный гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.

"За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и отчимом сожительницы возникла ссора. Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался. После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью", - отметили правоохранители.

Отметим, что вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве из-за ревности к жене ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте.