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Вениславский заявил, что у него нет желания быть судьей КСУ

Вениславский заявил, что у него нет желания быть судьей КСУ

Федор Вениславский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский заявил, что у него нет желания быть судьей Конституционного суда, потому что это не соответствует его темпераменту. Об этом сказал он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Знаете, вот я хочу один раз сказать, чтобы все поняли, и чтобы не было никаких инсинуаций. У меня нет желания быть судьей Конституционного суда. Это не соответствует моему, скажем, темпераменту. То есть, я не считаю, что я буду на своем месте, выполняя полномочия судьи. Поэтому я претендовать на должность судьи Конституционного суда Украины ближайшие лет 5 точно не буду. Возможно, у меня потом что-то изменится в жизни, я пересмотрю какие-то свои взгляды или что-то изменится в восприятии, но скажем так, на данный момент я себя вообще не вижу судьей Конституционного суда", - сказал Вениславский.

Напомним, Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения двух судей Конституционного Суда по своей квоте, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса.

Также напомним, новый конкурс на судей КСУ в Раде продлится около трех месяцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, судьи, Конституционный суд, нардепы
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