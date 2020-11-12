Решение кризиса КСУ: Вениславский сообщил, какие недостатки имеют законопроекты Зеленского и Разумкова

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Представитель Президента в Конституционном суде Украины, народный депутат Федор Вениславский заявил, что законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по разрешению кризиса в КСУ имеют некоторые недостатки. В частности, законопроект Разумкова игнорирует решение КСУ, а Зеленского - демонстрирует потерю судом связи с реальностью. Об этом сказал он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Два законопроекта, с точки зрения меня, как специалиста конституционного права, имеют определенные недостатки. Законопроект Разумкова имеет недостаток в том, что он фактически игнорирует решение Конституционного суда Украины и восстанавливает те нормы, которые Конституционный суд признал неконституционными. Законопроект Зеленского решает проблему политико-правовым путем, демонстрируя, что КСУ потерял фактически связь с реальностью и принимает антигосударственные решения, поэтому он не должен работать в таком составе дальше. А какие имеют шансы на принятие? Я вам хочу сказать, что имеют шансы на принятие и один, и другой законопроект", - сказал Вениславский.

Он отметил, что законопроект Зеленского сразу стал объектом нападок всех политических сил, хотя они разделяли беспокойство составом КСУ.

Напомним, в Раде уже 13 законопроектов по КСУ, которые на этой неделе будут рассматривать комитеты.

Также напомним, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит все законопроекты относительно урегулирования кризиса вокруг Конституционного Суда Украины.