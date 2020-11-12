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Верховный Суд окончательно отклонил иск Януковича против Луценко

Верховный Суд окончательно отклонил иск Януковича против Луценко

Виктор Янукович

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу окончательно отказали в удовлетворении его иска против бывшего генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда.

"Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении суда от 4 ноября 2020 года.

Добавим, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Янукович судился с Луценко из-за того, что последний на дебатах Генассамблеи ООН заявил "о присвоении бывшим Президентом Украины ЛИЦО_1 более 40 млрд долларов США, и о присвоении ЛИЦО_1 1,5 млрд долларов США, которые были возвращены в Государственный бюджет Украины путем проведения спецконфискации", говорится в решении суда.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, Виктор Янукович, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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