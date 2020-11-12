Мэра Кропивницкого госпитализировали из-за COVID-19

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава городского совета Кропивницкого Андрей Райкович заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, передаю искренние поздравления всем медикам, особенно тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Должен сообщить, что пишу с 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", - говорится в заметке.

Как сообщалось ранее в УНН, Райковича переизбрали мэром Кропивницкого.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноябре зафиксировано уже 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057.