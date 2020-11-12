"Энергоатом" не успел ввести в эксплуатацию могильник для ядерных отходов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. "Энергоатом" не успел в срок - до ноября 2020 года - ввести в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения. Об этом в своем Facebook сообщила бывшая сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко, передает УНН.

"Впервые за время независимой Украины, в стране должны были построить и сдать в эксплуатацию первый масштабный энергетический объект, строящийся "с нуля". Объект, который должен окончательно избавить Россию от всех рычагов влияния и шантажа в нашей атомной энергетике", - отметила она.

Однако обещанного завершения строительства и пуска ЦХОЯТ так и не произошло, продолжила Дегтяренко.

"Последние скандалы вокруг атомно-промышленного комплекса убедительно доказывают, что Россия не просто пытается вернуть свое в украинской атомке, но и любой ценой усилить свое присутствие в этой стратегической для Украины отрасли", - считает она.

Дегтяренко напомнила, что руководитель государственного "Энергоатома" Петр Котин обещал завершить все строительно-монтажные работы на площадке ЦХОЯТ еще до конца сентября 2020 года, однако впоследствии он стал переносить сроки и по последней его версии, запуск проекта состоится не раньше апреля 2021 года.

"Ни в декабре 2020 года, ни весной 2021 года Централизованное хранилище не будет сдано в эксплуатацию, а Украина продолжит вывозить ОЯТ на хранение и переработку в РФ", - отметила Дегтяренко.

По ее словам, сейчас Котин пытается ускорить проект, и поэтому закупки проводит малыми частями, без тендеров, вроде даже у фирм, относящихся к его орбите влияния. В то же время Дегтяренко не исключает, что пробуксовка ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ приведет к повышению тарифов.

"Украина в очередной раз будет платить России, но уже не 200-250 млн долларов ежегодно, а значительно больше, ведь, опять же, ни у кого из причастных к атомной энергетике не возникает сомнений, что РФ не упустит свой шанс содрать с Украины не менее двойного тарифа за такой "незапланированный" вывоз ОЯТ", - подытожила Дегтяренко.

Напомним, еще один скандальный проект "Энергоатома" предусматривает, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС будет осуществлять российская компания Skoda JS, что принадлежит Газпрому и находится под санкциями США. Бюджет проекта в 2017 году достигал 73 млрд грн, однако новых расчетов нет. Примечательно, что восстановление проекта с россиянами инициировал в сентябре лично Президент Украины Владимир Зеленский несмотря на предостережения специалистов, которые акцентировали на нецелесообразности достройки конструкций 1980-х годов за такие деньги.