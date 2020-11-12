"Слуги народа" хотят в Конституции закрепить право Президента назначать директора НАБУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины фракция "Слуга народа" подготовила законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно полномочий Президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Федор Вениславский, передает УНН.

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот сомнительный вывод КСУ, мы предусматриваем, что директора НАБУ должен назначать Президент по согласию ВРУ. И прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны отбираться на прозрачном конкурсе", - сказал Вениславский.

По его словам, для того, чтобы этот законопроект внести на рассмотрение, нужно как минимум 150 народных депутатов, пока собрано около 120 подписей.

Добавим, согласно принятому ранее закону о НАБУ предполагалось, что руководство деятельностью Национального бюро осуществляет его директор, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины в порядке, определенном настоящим законом. При этом положение о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ признано неконституционным, согласно решению КСУ от 16 сентября.

Тогда авторы ходатайства утверждали, что оспариваемые положения закона противоречат Конституции Украины, поскольку предусматривают "наделение Президента Украины дополнительными полномочиями (не закрепленными Конституцией Украины)".

Напомним, представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский заявил, что законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского и председателя ВР Дмитрия Разумкова по разрешению кризиса в КСУ имеют некоторые недостатки.