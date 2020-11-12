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На границе с Молдовой возобновили работу два пункта пропуска

На границе с Молдовой возобновили работу два пункта пропуска

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня восстановили автомобильное сообщение два пункта пропуска с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня, 12 ноября в 08.00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска - Серпневе" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга", - отметили в ведомстве.

В ГПСУ сообщили, что о решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

Также пограничники напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая. Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

Напомним, что на Донбассе из семи КПВВ до сих пор полноценно функционирует только "Станица Луганская".

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Молдова, пограничники, пункт пропуска
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