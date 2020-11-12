Во Львовской области от COVID-19 умерли супруги врачи

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Коронавирусная болезнь унесла жизни супругов врачей Городенчук из города Сокаль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Сокальской районной больницы Роман Швед, передает УНН.

"Слов нет... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчук!!! Еще одни врачи! Супруги врачи! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны... Поверить невозможно... Светлая и вечная память!", - отметил Швед.

Добавим, что на своей странице в Facebook "Нео Радио" сообщило, что супруги Городенчук всю жизнь работали в Сокальской больнице. Жена Анна - заведующим гинекологическим отделением, а муж Богдан - заведующим лабораторией.

"Одновременно (в семье Городенчук - ред.) заболели пять человек. За здоровье супругов медиков Городенчук более 3 недель боролись львовские врачи", - подытожили в "Нео Радио".

Напомним, что в Украине на 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, 11057.