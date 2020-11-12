Дело "пленок ОАСК": Вовку и еще троим судьям в который раз не смогли выбрать меры пресечения

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и еще трое судей в который раз не явились на заседание в Высший антикоррупционный суд по рассмотрению ходатайства об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 12 ноября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебные заседания по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева, его заместителю и судьям этого суда. Кроме этого, сегодня также должно было рассматриваться ходатайство об отстранении с занимаемой должности заместителя главы ОАСК. Указанные судьи в очередной раз не явились на судебные заседания", - говорится в сообщении.

Кроме того, следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение указанных ходатайств на 23 ноября 2020 в 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 и 14:40.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины во второй раз объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как уже сообщалось в УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с главой ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.