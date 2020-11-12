В Нидерландах неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Гааге, что в Нидерландах, неизвестные совершили более 20 выстрелов в здание посольства Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

"Вчера вечером неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге. Зафиксировано по меньшей мере двадцать следов от пуль в окнах и фасаде здания на Конингинеграхти. На улице лежат десятки гильз от пуль", - сообщили в СМИ.

Указано, что полицию вызвали около 6 утра. Правоохранители проводят расследование, о мотивах стрельбы не сообщалось. Во время нападения никто не пострадал.

Напомним, в Лондоне неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок.