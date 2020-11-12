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Несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19

Несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Несколько судей Конституционного Суда Украины получили положительные предварительные тесты на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом УНН сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому, с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза. В суде не происходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - отметила Гайовская.

Напомним, что в Украине на 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, 11057.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, судьи, Конституционный суд, Коронавирус
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